No 15. aprīļa Vidzemes šosejas (A2) posmā no Langstiņiem līdz Siguldai, kur darbojas mainīgās elektroniskās ceļazīmes, maksimālais atļautais braukšanas ātrums labvēlīgos apstākļos būs paaugstināts līdz 110 km/h. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā, kā arī remontdarbu, ceļu satiksmes negadījumu vai citu traucējumu gadījumā maksimālais braukšanas ātrums var mainīties. Autovadītājiem ir jāņem vērā, ka mainīgās ceļazīmes uzrāda aktuālo maksimāli atļauto braukšanas ātrumu un tām ir tāds pats spēks kā citām ceļazīmēm, atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, uzsver uzņēmumā.

Tāpat no 15. aprīļa Ķekavas apvedceļa četru joslu posmā no Krogsila līdz Rīgas apvedceļa šķērsojumam maksimālais atļautais braukšanas ātrums transportlīdzekļiem ar masu līdz 7,5 tonnām būs 120 km/h. Posmā no Rīgas robežas līdz Krogsilam un no Rīgas apvedceļa (A5) šķērsojuma līdz Ģuģiem saglabājas ātruma ierobežojums 90 km/h. "Latvijas Valsts ceļi" vērš uzmanību, ka Ķekavas apvedceļa četru joslu posms no Krogsila līdz Rīgas apvedceļa šķērsojumam ir apzīmēts ar ceļazīmi Nr. 552 "Ātrgaitas ceļš", kas atļauj maksimālo braukšanas ātrumu līdz 120 km/h un liedz lēngaitas tehnikai, gājējiem un velosipēdistiem izmantot šo posmu.