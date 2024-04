Krievijas tiesa ir atļāvusi Latvijas valstspiederīgajam reperim Robertam Plaudim jeb reperim Platinam izbraukt no valsts sestdien, 27. aprīlī, portāls "Delfi" uzzināja Latvijas Ārlietu ministrijā (ĀM).

Ministrijā apstiprināja, ka Plaudim ir iegādāta aviobiļete izbraukšanai no Krievijas 27. aprīlī.

Ziņots, ka Krievijas pilsētā Tomskā pirmdien tiesāja Latvijas pilsoni Robertu Plaudi jeb reperi Platinu. Viņam piespriests sods un piespiedu izraidīšana no valsts. Latvijas vēstniecība un advokāts risina jautājumu par Plauža atgriešanos dzimtenē. Reperis Tomskā aizturēts koncerta laikā klubā "Face", kur viņš svinējis arī savu dzimšanas dienu.