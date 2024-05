No pulksten16 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas izskanēs koncertstāsts "Tu esi mājās. Tu esi ES". Tā galvenais mērķis ir aicinājums katram apzināties valstiskās neatkarības nozīmīgumu un šobrīd neatsverami pareizo lēmumu Latvijas dalībai ES.

Laikā no 1. līdz pat 31.maijam Uzvaras parkā norisināsies konceptuāla akcija - vides objekts "Demokrātiskais kvadrāts". Ērika Boža veidotā vides instalācija ilustrē demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību, atklāj to, kā, skatoties no dažādiem skatupunktiem, varam ieraudzīt objekta vai procesa kopainu. Vides objekts veidots ar iedzīvotāju līdzdalību.