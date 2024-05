Departamenta rīkotajā metu konkursā kopumā tika pieteikts 21 mets četrām vietām Vecrīgā – 11. novembra krastmalā, Doma laukumā, Līvu laukumā un Reformācijas laukumā. Uzvarētāji konkursā, pirmās godalgas ieguvēji, tika noteikti divās no četrām konkursa daļām – 11. novembra krastmalā un Doma laukumā.

Vides mākslas objekti Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būs skatāmi Vecrīgā no jūlija līdz septembra nogalei.

Metu konkursa kopējais balvu fonds visās četrās daļās ir 16 000 eiro. Katrā no daļām pirmās vietas ieguvējam jeb konkursa uzvarētājam pašvaldība piešķirs 2000 eiro, otrās vietas ieguvējam – 1500 eiro, trešās vietas ieguvējam – 500 eiro. Konkursa uzvarētājs jeb pirmās vietas ieguvējs saņems uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par vides objekta izgatavošanu.

Ansambļa skulptūras tiks veidotas no īpaša aerobetona, jaucot to ar dažādiem Latvijas zemes krāsu pigmentiem, tādējādi iegūstot materiālu, kas vizuāli atgādina smilšakmens klinšu iezi. Vides mākslas objektu atrašanās vieta – krastmala – un izmantotais materiāls vedina uz domu, ka skulptūras skatāmas kā arheoloģiski atradumi vai no upes izskaloti priekšmeti.