Sākotnējie video no notikuma vietas liecināja par lielu sadūmojumu ap ēku, kas nāk no pagrabstāva. Dāme apstiprināja, ka ugunsgrēks izcēlies astoņstāvu biroju ēkas pagrabstāvā.



Glābēji izsaukumu saņēmuši plkst. 14.44. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka 120 m2 platībā deg no dzesēšanas iekārtas noplūdis šķidrums. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējies 21 cilvēks.