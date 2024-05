Līdz ar tilta pār Salacu Salacgrīvā pārņemšanu valsts īpašumā, SM uzņemsies saistības projekta īstenošanai 18 266 747 eiro apmērā. 50% jeb 7 548 243 eiro no projekta izmaksām segs no EISI finansējuma, savukārt otru daļu apmaksās no valsts budžeta finansējuma, kopsummā 10 718 504 eiro, tajā skaitā 3 170 261 eiro ir PVN.