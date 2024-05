Valdība izskatīja TM sagatavoto informatīvo ziņojumu, kas paredz veidot jaunu pakalpojumu augsta riska pusaudžiem "Bērnu un jauniešu drošā māja". Pakalpojums, kas vienlaikus būs audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, tiks izmantots gadījumos, kad vienīgais veids, kā palīdzēt pusaudzim un mazināt riskus apkārtējiem, ir uz laiku izņemt viņu no ierastās vides un kvalificētu speciālistu vadībā risināt uzvedības problēmas.

"Pusaudži vecumā no 11 līdz 17 gadiem "Bērnu un jauniešu drošajā mājā" tiks ievietoti pēc tiesas lēmuma uz laika periodu līdz diviem gadiem, un ik pēc trīs mēnešiem tiks veikts izvērtējums par iespēju atgriezties sabiedrībā. "Bērnu un jauniešu drošajā mājā" speciālisti un mentori strādās ar bērna problemātiskās un riskantās uzvedības cēloņiem ar mērķi attīstīt sociālās prasmes un sagatavot drošai dzīvei sabiedrībā," informēja ministrijā.

Savukārt līdz šā gada 31. maijam TM iesniegs Ministru kabinetā plānu, kādā pakalpojums tiks nodrošināts pārejas periodā no 2025.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad tiks izveidota "Bērnu un jauniešu drošā māja".

"Nereti šādiem pusaudžiem vide, kurā viņi dzīvo, ir nelabvēlīga, destruktīva un degradējoša. Visbiežāk bērns nav piedzīvojis rūpes un cieņpilnu attieksmi no sev tuviem cilvēkiem, tā ir vide, kurā bērns piedzīvo dažāda veida vardarbību pret sevi un to tālāk nodara citiem cilvēkiem. Tāpat tie ir dzīves apstākļi, kur ir augsts alkohola, narkotisko un psihotropo vielu izplatības risks. "Bērnu un jauniešu drošā māja" palīdzēs izrauties no šīs vides, speciālistu vadībā apzinot problēmu un cieņpilni strādājot ar pusaudžu uzvedības maiņu," sacīja ministre.