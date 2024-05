Kā stāsta AS "Balticom" izpilddierektore Anastasija Muižniece, šodien, plkst.10.02 tika konstatēts kiberuzbrukums uzņēmuma serverim, kas nodrošina ITV retranslāciju, ko apkalpo ārpakalpojuma uzņēmums.

Plkst.10.10 AS "Balticom" pārtrauca interaktīvo pakalpojumu sniegšanu klientiem, līdz incidenta novēršanai. Incidenta kopējais ilgums bija 8 minūtes. Arī patlaban pakalpojums aizvien netiek sniegts.

"Incidenta laikā tika pārraidīts nepieņemams saturs un tas ir saistīts ar hibrīdkaru, konkrētajā gadījumā AS "Balticom" tika izmantots kā instruments un tā rezultātā ir cietusi gan AS "Balticom", gan AS "Balticom" klienti," norāda Muižniece.