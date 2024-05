Saeima ceturtdien, 9. maijā, noraidīja iepriekš parlamenta komisijā atbalstīto priekšlikumu līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura ļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus. Tiesa, deputāti neizslēdz iespēju ieviest zināmus ierobežojumus, piemēram, iedalīt alkoholiskos dzērienus pēc stipruma un noteikt, no kāda vecuma būs ļauts iegādāties konkrēta stipruma dzērienu.

