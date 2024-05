Iepriekšējā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai") vadībā pilsēta nonāca smagās ekonomiskās grūtībās, vairs nespējot pildīt savas finanšu saistības. 2023. gada rudenī Rēzeknes pilsētā tika konstatēti finanšu pārkāpumi, kas noveda pie nespējas segt finanšu saistības. Šādos apstākļos vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Bartaševiču atstādināja no amata. Viņš savu atstādināšanu ir apstrīdējis tiesā.

"Kopā Latvijai" sākotnēji centās panākt Rēzeknes domes atlaišanu un ārkārtas vēlēšanas, taču no valdības puses attiecīgi soļi nesekoja, tā vietā faktiski piespiežot Rēzeknes domes valdošo koalīciju tomēr pieņemt sabalansētu 2024. gada budžetu un ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju.

Tikmēr Saeimas Juridiskā biroja atzinumā par Rēzeknes domes atlaišanas likumprojektu pausts, ka no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes atlaišanas likuma projekta anotācijas neizriet pietiekams pamatojums Pašvaldību likuma attiecīgajā normā paredzētajam tiesiskajam pamatam domes atlaišanai.

Atzinumā norādīts, ka no likumprojekta anotācijas neizriet, ka atlaižamā dome būtu veikusi atkārtotus un būtiskus likuma pārkāpumus.

Satversmes tiesa (ST) ir atzinusi, ka, vērtējot tiesību normu, ar kuru atlaista pašvaldības dome, jāņem vērā, ka šis līdzeklis attiecas uz demokrātiski ievēlētu institūciju, kā arī ierobežo pašvaldības deputātiem Satversmē noteiktās tiesības piedalīties domes darbā. "Demokrātiskā tiesiskā valstī likums par pašvaldības domes atlaišanu nevar tikt pieņemts patvaļīgi, pamatojot to vienīgi ar politiskiem apsvērumiem. Šāda likuma pieņemšanas pamatā jābūt konkrētiem faktiem un to juridiskam izvērtējumam," atzinumā citēts ST spriedumā norādītais.

ST arī secinājusi, ka no pašvaldības principa un visas likuma sistēmas izriet, ka pašvaldības domi kā demokrātiski ievēlētu institūciju var atlaist vienīgi tādā gadījumā, ja tā atkārtoti pieļauj būtiskus tiesību normu pārkāpumus. Pašvaldības dome nevar tikt atlaista par jebkādu tās pieļautu pārkāpumu, pat ja tas bijis atkārtots - atkārtotiem jābūt būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem. "Šie pārkāpumi pienācīgi izvērtējami attiecīgā likuma par pašvaldības domes atlaišanu izstrādes un pieņemšanas procesā," atzīmējusi ST.

Pēc iepazīšanās ar likumprojekta anotācijā norādīto pamatojumu Rēzeknes domes atlaišanai Juridiskais birojs secinājis, ka virkne tajā norādīto apstākļu vispār nav uzskatāmi par normatīvo aktu pārkāpumiem. Piemēram, norādīts, ka pašvaldība nav ņēmusi vērā virkni no ar finanšu ministra rīkojumu izveidotās Pašvaldību finanšu stabilizācijas pieteikumu izskatīšanas un finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgās komisijas ieteikumiem.

"Taču no likuma neizriet tas, ka minētajai komisijai būtu piešķirtas tiesības sniegt pašvaldībai saistošus norādījumus vai ka pašvaldības domei būtu pienākums ievērot minētās komisijas ieteikumus. Tādējādi tas apstāklis, ka pašvaldības dome nav ņēmusi vērā komisijas ieteikumus, nav uzskatāms par likumam neatbilstošu domes rīcību," skaidro Saeimas juristi.

Likumprojekta anotācijā kā viens no domes atlaišanas pamatiem ir norādīts arī tas, ka pašvaldība esot pārkāpusi Pašvaldību likumā noteikto, ka autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība. "Tomēr anotācijā nav pamatots tas, ka pašvaldība nepildītu kādu no tai noteiktajām autonomajām funkcijām. Hipotētiska iespēja, ka pašvaldībai finansiālo problēmu dēļ varētu būt grūti īstenot tai likumā noteiktās autonomās funkcijas, nav uzskatāma par pamatu atzīt, ka dome ir pārkāpusi likumu," norāda Juridiskajā birojā.