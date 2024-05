Bērziņam ir doktora grāds vadībzinātnē, viņš ir LU vadošais pētnieks un Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Bērziņš LU strādā kopš 2000. gada, 2003. gadā viņš kļuva par LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) izpilddirektoru. Vēlāk, no 2008. līdz 2010. gadam, viņš bija LU Finanšu un uzskaites departamenta direktors un pēc tam ieņēma LU kanclera amatu. 2018. gadā G. Bērziņš kļuva par profesoru. Pirms ievēlēšanas Universitātes rektora amatā, kopš 2016. gada viņš bija LU BVEF dekāns. No 2019. līdz 2021. gadam viņš bija AS "Olainfarm" padomes priekšsēdētājs.