Krievijas diplomātijas fonds "tautiešu atbalstam" Latvijā finansējis gan Kaspara Dimitera albumu, gan Tatjanas Ždanokas tēla pucēšanu pēc "Re:Baltica" publikācijām.

Pirms gada dziesminieks Kaspars Dimiters pie savas slavenās mātes, aktrises Vijas Artmanes, kapa prezentēja sesto albumu krievu valodā "Uzmanību! Uzmanību! Runā karš." Uz atklāšanu bija sanākuši pārdesmit vasarīgi tērptu viesu, pamatā kundzes gados. Dimiters pats nedziedāja, bet pāris dziesmas atskaņoja ierakstā, toreiz rakstīja slavenību dzīves atspoguļojošais medijs jauns.lv.

Starptautiska pētījuma ietvaros Re:Baltica rīcībā nonākuši vairāk nekā 40 dokumenti, kurus no kāda Eiropas drošības dienesta ieguva Dānijas sabiedriskā televīzija, un dalījās ar starptautisku žurnālistu tīklu. Tie rāda, ka Dimitera albuma iznākšanu apmaksāja Krievijas Ārlietu ministrijas atbildībā esošais Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu aizstāvības un atbalsta fonds (tālāk tekstā – Pravfonds).

Tā mērķis ir aizstāvēt "krievu pasaules" vērtību nesējus Latvijā un citās valstīs. Gadiem šis fonds Latvijā finansēja vietējo Kremļa ietekmes aģentu darbību un apmaksāja advokātus, kad prokremliskajiem darboņiem radās problēmas ar likumu. Virkne no viņiem šobrīd sēž uz apsūdzēto sola par palīdzības sniegšanu Krievijai un naida kurināšanu.

Fonds Latvijā darbojās kopš tā dibināšanas 2012.gadā līdz pat Krievijas lielajam iebrukumam Ukrainā, un finansējumu saņēmušas vismaz desmit vietējās organizācijas.

Piedalās propagandā

"Kas tas par fondu? Mēs neesam saņēmuši nekādu naudu," sestdienas rītā Re:Baltica žurnālistei zvana Dimitera sieva Līga, kura vīra vietā atbild medijiem. Albumu esot apmaksājuši paši.

Vēlāk tomēr noskaidrojas, ka Dimiters lūdzis un saņēmis 650 eiro no mazzināmas biedrības "Demokrātisko vērtību un integrācijas neatkarīgā asociācija". Uzņēmumu reģistra datu bāze Lursoft rāda, ka tās vadītājs ir Andrejs Jakovļevs, bijušais Kremļa mediju holdinga finansētā propagandas portāla Baltnews galvenais redaktors. Viņš arī Maskavas labā strādājušās Eiropas parlamenta (EP) deputātes Tatjanas Ždanokas palīgs. Jakovļevu šobrīd tiesā par starptautisko sankciju pārkāpšanu, proti, viņš Krievijas valsts labā reģistrējis masu informācijas līdzekli un nodrošinājis propagandas resursu.

"Mēs viņu zinām vēl no Rīgas Kinostudijas laikiem. Tur darbojās viņa tēvs," Re:Baltica skaidro Dimitere. Konkrētāka sadarbība sākusies, kad Jakovļevs ieradies kapos nofilmēt PSRS slavenās aktrises Artmanes piemiņas brīdi.

Šis mirklis redzams Jakovļeva pērn prezentētajā filmā par snaiperi – latvieti, kas darbojies Otrā pasaules kara laikā. Tajā gan liela daļa satura veltīta padomju pieminekļu demontāžai, kas Latvijā sākās pēc Krievijas lielā iebrukuma Ukrainā. Filmā Uzvaras piemineklis krīt, fonā Dimiteram dziedot krieviski. Arī par šo filmu samaksāja Pravfonds, rāda noplūdušie dokumenti.

Jakovļevs neatbild, cik naudas no tā saņēmis un kur ņēmis līdzekļus Dimitera albuma atbalstīšanai, jo viņa biedrības gada pārskati rāda, ka tā pēdējos gados ziedojumos saņēmusi pārsimt eiro. Izņēmums ir 2023.gads, kad no nezināma ziedotāja saņemti gandrīz 7000 eiro.

"Kamēr man nebeigsies kriminālprocess, advokāts rekomendēja nesniegt medijiem NEKĀDUS komentārus," Jakovļevs atrakstīja īsziņā Re:Baltica.

Kas saņem visvairāk?

Kopumā Krievijas fondu atbalsts vietējām tautiešu organizācijām kopš lielā iebrukuma ir apsīcis, rāda to gada pārskati. Valsts drošības dienests (VDD) Re:Baltica to saista ar tā pārrunām, kurās "izteica brīdinājumu par nepieļaujamību sniegt jebkāda veida atbalstu agresorvalstij". Lielu lomu nospēlēja arī banku atteikšanās veikt pārskaitījumus no Krievijas.

Pērn vasarā ES sankciju sarakstā iekļāva arī pašu Pravfondu, naudas saņemšanu no tā padarot par likuma pārkāpumu.

Noplūdušie dokumenti rāda, ka gadiem lielākie naudas saņēmēji no Pravfonda Latvijā bija divas biedrības – Tiesiskās aizsardzības centrs un Latvijas Cilvēktiesību komiteja. Tās savus ieņēmumus no Maskavas atklāti arī norādīja gada pārskatos.

Foto: Publicitātes foto

Re:Baltica saskaitīja, ka Tiesiskās aizsardzības centrs pēdējos desmit gados no Maskavas fonda saņēmis 356 000 eiro. Tā vadītāja Ludmila Sisojeva Re:Baltica stāstīja, ka biedrības darbība neesot bijusi politiska. Pamatā palīdzējuši pensionāriem kārtot sociālus jautājumus, piemēram, pensiju saņemšanu. Kopš nauda no Maskavas vairs neienāk, biedrība atteikusies no telpu īres. Strādājot no mājām un palīdzot tautiešiem pa telefonu.

Otra biedrība – Latvijas Cilvēktiesību komiteja, kuras vadībā ir Ždanokas līdzgaitnieks Vladimirs Buzajevs, desmit gados no Maskavas saņēmusi 362 000 eiro. Biedrībai nosūtītie jautājumi palika bez atbildes, bet agrāk tā aktīvi darbojās prokremlisko aktīvistu aizstāvībai.

Viens no viņiem, bijušais portāla IMHOclub vadītājs Jurijs Aleksejevs vēl pērn Re:Baltica stāstīja, ka viņa advokātu apmaksājot Pravfonds. VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka prokremliskie aktīvisti finansējumu tiesvedības izdevumu apmaksāšanai ir saņēmuši tieši no Pravfonda, tostarp apmeklējot Krieviju.

Apmaksā aktīvistu advokātus

To apstiprina arī Re:Baltica rīcībā esošā fonda atskaite, kuru tas šogad martā saskaņoja ar pārraugu – Krievijas Ārlietu ministriju.

Tās ievadā minēts, ka tiesiskās palīdzības centri visās trīs Baltijas valstīs "bija spiesti aizvērties diskriminējošās rusofobiskās politikas dēļ".

Tālāk uzskaitīts, ka pēdējos gadus advokātu honorāru nomaksai Pravfonds palīdzējis vairākiem "Latvijas pilsoņiem": Romānam Pankratovam (visticamāk, domāts bijušais Rīgas domes deputāts Ruslans Pankratovs, kurš pēc apsūdzībām aizbēga uz Krieviju – red.), Olgai Mihailovai, kura sodīta par Georga lentītes nēsāšanu publiskā vietā, un Tatjanai Andrijecai, kuru tiesā par darbībām, kas vērstas pret nacionālās drošības interesēm. Arī Aleksejevam. Fonda pārstāvis ar nožēlu atzīst, ka Aleksejeva vadītā interneta vietne IMHOclub, kas bija "pārvietota uz Minsku", saturiski cietusi. Baltijas varas iestāžu spiediena dēļ daudzi autori atteikušies portālam rakstīt viedokļu slejas.

Tā ir tiesa. Gan no atbildēm Re:Baltica, gan VDD pēdējo gadu pārskatiem redzams, ka dienests aktīvi darbojās, lai pārtrauktu vietējo "tautiešu" organizāciju darbību. VDD arī uzskata, ka daļa no aktīvistiem apklusuši, jo iepriekš darbojušies merkantīlu iemeslu dēļ – vienkārši, lai dabūtu naudu no Maskavas. Nav naudas – nav darbības.

"Agrāk stabilās Krievijas finansējuma plūsmas apsīkums mazināja viņu interesi iesaistīties Krievijas politisko mērķu aizstāvībā," – secina VDD.

Turpina aizstāvēt Ždanoku

"Dārgie kolēģi, nosūtam jums informāciju, kas bija publicēta portālā antifashist.com (kas darbojas, pateicoties mūsu fonda atbalstam) par Tatjanu Ždanoku. Izpilddirektors A.Udaļcovs."

Šis ir fragments no vēstules, ko šogad februārī Krievijas Ārlietu ministrijai sūta Pravfonda vadītājs Aleksandrs Udaļcovs (arī viņš iekļauts ES sankciju sarakstos).

Re:Baltica nav pieejams vēstules pielikums, bet minētajā portālā Ždanokas atbalstam publicēti vairāki raksti. Viens no tiem īsi pēc Re:Baltica janvāra publikācijas par viņas sadarbību ar Krievijas federālo drošības dienestu (FSB). Ždanokas aizstāvības rakstā minēts, ka Latvijas valdība mēģinot eiroparlamentārietei "piešūt krimināllietu". "Citiem vārdiem runājot, viņu vienkārši nolēmuši izstumt no politikas," secina raksta autore, un min, ka to darot virkne "anti-krievisko" mediju kā Re:Baltica un Delfi.

Ždanoka Re:Baltica noliedza, ka būtu zinājusi par šīm publikācijām: "Par minēto portālu un tā publikācijām uzzināju no jūsu vēstules."

Pašas Ždanokas vārds starp naudas saņēmējiem no Pravfonda Re:Baltica pieejamajos dokumentos parādās vien 2014.gadā. Togad Ždanokas vadītā un Francijā reģistrētā Eiropas Krievu alianse saņēma 39 500 eiro, lai nodrošinātu tautiešu "juridiskās tiesības ģimenes saglabāšanai Rietumeiropā".

Rakstiskā atbildē Ždanoka Re:Baltica skaidroja, ka nauda prasīta portāla izveidei krievu valodā, kurā apkopotu "pamatinformāciju par problēmām ar vietējām tieslietu institūcijām ģimenes jautājumos" ES un Skandināvijas valstīs.

Pēc būtības šeit domāti gadījumi, kad iestādes atņem bērnus viesstrādnieku ģimenēs vardarbības dēļ. Tie izsauc sašutumu Austrumeiropas valstīs un Krievijā, kur pieņemamais vardarbības slieksnis ģimenēs ir daudz zemāks. "Ģimenes vērtību" tēma joprojām ir viens no Kremļa propagandas atzariem un par to rakstījusi arī Re:Baltica.

Ždanoka Re:Baltica skaidroja, ka naudu no Maskavas saņēmuši pārāk vēlu, tādēļ projektu īstenojuši daļēji un pusi atdevuši atpakaļ. Portāls darbojies tikai līdz 2015.gadam, jo nākamo pieprasījumu Maskava neapstiprināja. Vairāk Eiropas Krievu alianse no Pravfonda neesot saņēmusi.

Vai naudu no šī fonda saņēmušas citas Ždanokas vadītas vai dibinātas organizācijas, viņa neatbildēja.

Viņa arī noliedza, ka būtu personīgi pazīstama ar tā brīža Pravfonda atbildīgo par Baltijas valstīm Vladimiru Pozdorovkinu. Jau 2007.gadā Igaunijas drošības dienests KAPO viņu identificēja kā Krievijas Ārējā izlūkošanas dienesta jeb SVR darbinieku. Pozdorovkins ap to laiku zem diplomāta piesega strādāja Krievijas vēstniecībā Lietuvā. Savukār 2014.gadā viņu iekļāva nevēlamo personu sarakstā un liedza iebraukt Latvijā, informēja VDD.

Divas realitātes

"Bēdīgi", "kaut kas ar galvu nav kārtībā", "vecums nenāk viens" – šādi ziņu par Dimitera albuma atklāšanu pie mātes kapa pērn vasarā Facebook komentēja jauns.lv lasītāji.

Tikmēr YouTube, kur klausāms albums, krieviski rakstītie komentāri ir pretēji : "Liels paldies, mamma lepojas ar tādu dēlu!", "dziļa cieņa, lai Dievs jūs sargā".

Tur albums klausīts 15 000 reižu.

Atskaitē par padarīto Krievijas Ārlietu ministrijai fonda pārstāvji Dimiteru piesaka kā "populāru latviešu bardu, PSRS aktrises Vijas Artmanes dēlu", kura albums izdots tūkstots kopijās un pieejams sociālajos medijos. Tajā autors uzstājas "krievu valodā par Latvijas un Krievijas cilvēku draudzību, notikumiem Donbasā, varoņiem, kas cīnās par savas dzimtenes brīvību un neatkarību."

Ziņa, ka vīra pēdējā albuma izdošanu pastarpināti apmaksājusi Krievijas Ārlietu ministrija, Līgu Dimiteri satrauc. "Tu tikai neraksti, ka Kaspars ir izmantots. Viņš ir dzejnieks! Kā dzejnieku var izmantot?"

No VDD atbildes Re:Baltica izriet, ka tieši tā arī noticis. Jautājums tikai, vai Dimiters to apzinājās. Krievija "izmisīgi meklē jaunus viedokļa līderus", teikts dienesta atbildē. "VDD ir informēts par K.Dimitera publiskajām aktivitātēm, kuru rezultātā daļā sabiedrības tiek izplatīti Kremļa propagandai raksturīgie vēstījumi. (..) Taču patlaban detalizētākus komentārus par K.Dimitera aktivitātēm VDD atturēsies sniegt."

