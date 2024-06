Lai veiksmīgi īstenotu projektu " Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.gadā" ("Liepāja 2027") Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību vadītāji aicina nodrošināt starptautiskos lidojumus no Liepājas lidostas , informēja "Liepāja 2027" sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Kā vēstīts, no KM sagatavotā informatīvā ziņojuma, kas pieejams Tiesību aktu portālā, izriet, ka valdība varētu lemt par 10 miljonu eiro piešķiršanu projekta "Liepāja 2027" nodrošināšanai.

Projekta "Liepāja 2027" kopējie plānotie izdevumi laika periodam no 2022. līdz 2027. gadam ir 22,4 miljonu eiro, bet laika periodā no 2025. līdz 2027. gadam – 20,9 miljoni eiro. Ja tiks piešķirts valsts finansējums 10 miljonu eiro apmērā, tad no šīs summas 2025. gadā iezīmējami 1,8 miljoni eiro, 2026.gadā – 3,5 miljoni eiro, 2027.gadā – 4,6 miljonu eiro apmērā. Finansējumu plānots izmantot kultūras programmas īstenošanai, izdevumiem valsts institūcijām saistībā ar pasākuma nodrošināšanu, administrēšanai, monitoringam un izpētei, kā arī Latvijas tēla stiprināšanas kampaņas nodrošināšanai.