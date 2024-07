Viņa pauda, ka ceļš uz regulējuma izstrādāšanu nebija gluds, taču bija laime pabeigt to, lai pēc tam cilvēki var vērtēt, kā to var papildināt. "Vēlos jūs apsveikt, ka esat paši, paši pirmie, kuri vēsturiski Latvijas tiesiskas demokrātiskas valsts cilvēktiesībām pasaka, ka katram cilvēkam ir tiesības būt laimīgam. Valsts to zina, atzīst, respektē un reģistrē," apsveikuma runā Maksimam un Jānim sacīja ministre.

"Šīs vēl nav kāzas, līdz ar to mums būs sudraba gredzeni – ar domu, ka ir, kur augt, un ka ir kur augt arī mūsu valstij. Šis ir ļoti liels pirmais solis," pateicoties virknei iesaistīto cilvēku, sacīja viens no partnerības likuma noslēgšanas dalībniekiem.

Regulējums kā kompromiss

"Esošais regulējums atspoguļo to demokrātisko vairākumu, kuru Saeima šobrīd ir varējusi atbalstīt. Līdz ar to es nevaru novērtēt nekā citādi kā demokrātisku lēmumu, ko Saeima ir pieņēmusi un kas ir stājies spēkā. Ja nākamajās Saeimas vēlēšanās parlaments varēs apstiprināt ko vairāk, tad varēsim par to runāt, bet citādi demokrātiskā valstī tas nenotiek. Šis parlaments sacīja, ka tas ir vienīgais kompromiss, uz ko ir spējīgs atbalstīt, un es to respektēju un cienu. Tādēļ nevar solīt to, ko nevar izdarīt. Šis bija tas, ko varēja izdarīt," pauda Lībiņa-Egnere.