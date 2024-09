16. septembrī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) intensīvajā terapijā miris četrus gadus vecais puisēns no Vidzemes reģiona, kurš bija saslimis ar difteriju. Neviens no saslimušās ģimenes četriem bērniem nebija vakcinēts, turklāt ģimene pēc tam no slimnīcas izņēma pārējos bērnus, par ko policija sāka kriminālprocesu. Notikušais ir izraisījis plašu sabiedrības rezonansi – sarosījušies gan vakcīnskeptiķi, gan cilvēki, kas notikušajā vaino slimnīcas ārstus. Tāpat sociālajos medijos izskan dažādas versijas par notikušo, tostarp tiek mesta ēna uz slimnīcas tēlu. BKUS par neslavas celšanu ir vērsusies Valsts policijā (VP), portālam "Delfi" apstiprina slimnīcā.