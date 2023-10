Viņa atzīmēja, ka ar valsts pirmo personu pārrunāta sarunu gaita, veidojot potenciāli plašāku koalīciju. Pēc Siliņas paustā, Rinkēvičs izrādīja izpratni par to, ka pašreizējais piedāvājums ir veidot koalīciju no trīs partijām, kas ir "Jaunā vienotība" (JV), Zaļo un zemnieku savienība (ZSS) un " Progresīvie ".

"Patlaban esam sarunu procesā gan par valdības deklarāciju, gan par ministru sastāvu. Visi izskanējušie pieņēmumi ir baumas. Tiklīdz būs apstiprinājums, kuras partijas uzņemies atbildību par noteiktām jomām, es par to paziņošu," sacīja premjera amata kandidāte.

Tāpat Siliņa vērsa uzmanību uz to, ka topošajā koalīcijā panākta vienošanās, ka ZZS nepretendēs uz tieslietu, iekšlietu, aizsardzības, ārlietu ministru posteņiem. Ministru prezidenta amata kandidāte uzsvēra, ka partijas strādā pie tā, lai 15.septembrī Saeimā notiktu uzticības balsojums.

"Partiju uzstādījumi un solījumi saviem vēlētājiem ir galvenie principi, pēc kuriem mēs veidojam valdības deklarāciju. Tas, kas līdz šim vēl nav bijis, varētu būt pielikums ar līdz janvārim darāmajiem darbiem, kas tiktu pārskatīti pēc pusgada vai gada. Par to mēs vēl vienosimies," pauda Siliņa.

Runājot par līdz janvārim darāmajiem darbiem, Ministru prezidenta amata kandidāte sacīja, ka viens no uzdevumiem ir atrast lēzenāku pāreju fiziskām personām saistībā ar AS "Sadales tīkls" tarifiem. Tāpat jārod risinājumi lielajiem kredītprocentu maksājumiem un banku konkurētspējai, lai fiziskās personas vienkāršāk varētu pāriet no vienas bankas uz otru.