Deniņš no 1980. līdz 1983. gadam strādājis Zinātniskās pētniecības institūtā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku, nodarbojies ar ekonomisko sistēmu programmnodrošinājuma izstrādi uzņēmumiem. Bijis arī RPI vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. No 1989. līdz 1999. gadam bijis LU Ekonomikas un vadības fakultātes docents, bet no 2003. gada - fakultātes profesors.