Pirms 37 gadiem, 1986. gada 4. novembra naktī, vairāki trimdas latvieši Austrijas galvaspilsētā Vīnē ar krāšņu akciju centās pievērst pasaules uzmanību Baltijas valstu okupācijai. Zviedrijā dzīvojošā mākslinieka un scenogrāfa Gunāra Pāvula (1930–2006) vadībā vairāki latviešu puiši sakūra sārtu Sarkanajai armijai veltīta memoriāla pakājē, lielus un neatgriezeniskus bojājumus monumentam gan nenodarot. Kad uz dedzinātāju pēdām nonāca austriešu policija, Pāvuls viens pats uzņēmās atbildību par notikušo "performanci", pasargājot savus līdzdalībniekus no tiesu darbiem.

Līdzīgi kā okupētajā Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, arī Vīnē padomju spēki tūlīt pēc 2. pasaules kara uzslēja Sarkanajai armijai veltītu pieminekli. Vieta tam tika izvēlēta pašā pilsētas centrā, Švarcenberga laukumā, un kopš 1955. gada to sargā divpusēja vienošanās starp Austriju un PSRS (vēlāk Krieviju). Memoriāla centrā ir ar automātu bruņots padomju karavīrs, bet to apjož masīva kolonāde. Arī pēc 1986. gada piemineklis vairākas reizes ir cietis, 2014. un 2015. gadā aktīvisti to aplēja ar krāsu.