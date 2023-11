Līdz pagājušajai nedēļai par valsts budžeta līdzekļiem pret gripu vakcinēti vairāk nekā 70 700 cilvēki, un vairāk nekā 13 500 vakcinējušies pret Covid-19. Visaktīvāk vakcinēti seniori, cilvēki ar hroniskajām slimībām, sociālo aprūpes centru klienti, ārstniecības personas, bērni no sešu līdz 23 mēnešu vecumam un grūtnieces.

SPKC norāda, ka no septembra ārstiem bija iespēja pasūtīt vairāku veidu par valsts līdzekļiem iegādātās vakcīnas pret gripu, tai skaitā divas pretgripas vakcīnas, kuras valsts apmaksāto vakcīnu klāstā ir pirmo reizi.

Vakcīna "Efluelda" paredzēta senioriem no 60 gadu vecuma, kas izmantota pasaulē ilgāk nekā 10 gadus, sevi pierādījusi ar augstu efektivitāti, aizsargājot pret gripu tieši šajā vecuma grupā, kad imūnā atbilde uz parastām pretgripas vakcīnām nereti ir nepietiekama. "Fluenz Tetra" paredzēta bērniem ar hroniskajām slimībām divu līdz septiņu gadu vecumā. Tā ir ļoti draudzīga lietošanā - nazālā vakcīna jeb degunā pūšamā vakcīna aerosola veidā. Pieejama arī valsts apmaksāta pretgripas vakcīna "Influvac Tetra", kas tiek izmantota vakcinējot cilvēkus ar hroniskām slimībām un bērnus.

SPKC atgādina, ka šobrīd ārstiem ir iespēja vēl pasūtīt vakcīnas pret gripu "Efluelda" un "Fluenz Tetra", savukārt par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās pretgripas vakcīnas "Influvac Tetra" jau ir izdalītas vakcinācijas iestādēm, un vairāk kā 25 000 devas jeb 47% no iegādātā apjoma ir pieejamas ģimenes ārstu praksēs un citās ārstniecības iestādēs, kas veic vakcināciju pret gripu.

Situācijas monitorings liecina, ka pēc E-veselības datiem ārstniecības iestādēs pretgripas vakcīnu pieejamais daudzums ir dažāds. 10 līdz 500 "Influvac Tetra" devas ir pieejamas vairāk kā 700 iestādēs, kas ir vairāk kā puse no to iestāžu skaita, kur tiek veikta vakcinācija pret gripu. Šobrīd vakcinācijā izmantoti jau 53% no kopējā Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās vakcīnas "Influvac Tetra" apjoma.