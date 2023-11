Deputāti Edvards Smiltēns (AS), Edgars Tavars (AS), Juris Viļums (AS), Anna Rancāne (JV) un Edmunds Teirumnieks (NA) izstrādāja likumprojektu "Par valsts meža zemes atsavināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei".