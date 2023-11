"Novērtēsim, cik liels dārgums tā ir, mūsu brīvā Latvija! Lūgsim par to! Mīlēsim to! Sargāsim to! Vēlēsim tai visu labu! Strādāsim un ieguldīsim tās labā dāvanas, ko Dievs mums katram devis," savās pārdomās, kas publicētas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) mājas lapā, raksta arhibīskaps Jānis Vanags.