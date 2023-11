Pirms tam, no 2007. gada līdz 2015. gadam, strādājis Labklājības ministrijā par Eiropas un juridisko lietu departamenta direktoru un citos amatos. Laikā no 2001. gada līdz 2007. gadam bijis Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietnieks.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Saeima novembra sākumā nolēma valsts kontrolieri Rolandu Irkli pēc viņa vēlēšanās atbrīvot no amata saistībā ar viņa pāriešanu uz darbu AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) vadībā. Lēmums par Irkļa atbrīvošanu no amata stāsies spēkā 2. decembrī.