Grupas "Dzelzs vilks" bundzinieks Mārcis Judzis ir arī komponists Dailes teātra izrādei "Bannija Manro nāve" (2017). Reiz viņš pat atzinies savai sievai Rūtai Judzei mīlestībā no teātra skatuves. Grandiozi un teatrāli žesti esot viņam raksturīgi, taču smalkjūtības un mīlestības izrādīšana privāti gan bijis retums, izriet no Rūtas teiktā. Turklāt saticība abu starpā nu zudusi pavisam. 15 gadus ilgā laulība, kuras laikā piedzimuši trīs bērni, saira pa vīlēm. Tā irusi ilgi un mokoši.

Raksta tapšanas laikā "Delfi" vairākkārt lūdza dalīties ar savu redzējumu arī Mārci Judzi. Viņš sarunai nepiekrita. "Savas privātās lietas es nevēlos publiski risināt, vēl jo vairāk, ja mums ir trīs bērniņi, kas iet skolā," viņš rakstiski atbildēja. Kā liecina "Delfi" rīcībā esošā informācija, vīrieša advokāte Rūtas sazināšanos ar medijiem interpretē kā uzbrukumu Mārcim ar presi. Savukārt Rūta no Mārča īsu brīdi pēc tam, kad "Delfi" ar viņu sazinājās, saņēma norādi, ka viņa "ir varmāka". Šajā publikācijā Mārča pozīciju atklājam, izmantojot tiesas lēmumā minēto. Abi kādreizējie partneri viens otru apsūdz emocionālā vardarbībā.

Lauzīs apli



Mārcis Judzis nav svešs dzeltenās preses lapās. 2016. gadā, kā stāsta Rūta, par viņu tajās lasījuši arī paša bērni. Tas bija laiks, kad viņš, vēl nešķīries, izvācās no vietas, kur dzīvoja ar sievu un bērniem, un sāka kopdzīvi ar citu sievieti. Mārcis, būdams mūziķis, labprāt bijis sabiedrības acu priekšā. Savukārt Rūta uzmanību nekad nav vēlējusies, taču tagad to uzņēmusies. Viņa uzsver, ka cietusi no emocionāliem pāridarījumiem. Mārcis gan tam, kā liecina tiesas lēmums, nepiekrīt. Viņš tiesā norādīja, ka Rūta ir tā, kas manipulē, tostarp ar bērniem.