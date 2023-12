Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 5. decembrī, noslēdza darbu pie 2024. gada budžeta un ar vienas balss pārsvaru lēma to nosūtīt izskatīšanai Saeimā.

Vispārējās valdības budžeta deficīts nākamgad plānots 1,3 miljardu eiro jeb 2,8% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Par galvenajām valsts prioritātēm noteikta iekšējā un ārējā drošība, izglītība un veselība.

Nākamā gada budžetā papildus pieejamie līdzekļi prioritārajiem pasākumiem veido 783,3 miljonus eiro, no tiem 486,4 miljonus paredzēts novirzīt iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu un kvalitātes nodrošināšanai, kā arī izglītības jomai.

Finansējums valsts aizsardzībai nākamgad paredzēts 2,4% apmērā no IKP, un, to pakāpeniski kāpinot, 2027. gadā plānots sasniegt 3% no IKP.