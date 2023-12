Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā glabājas fotoalbums, kurā dokumentētas Kārļa Ulmaņa gaitas 1935. gada vasarā. Ulmanis tobrīd bija Ministru prezidents, un kāds no viņa tuvāko loka ar fotoaparātu cītīgi fiksēja valstsvīra ikdienu. Fotogrāfijās no Tomes zivju audzētavas, kur Ulmanis atpūtās vasarā, Arkādijas parka, "Ezerkleišu" mājām, kur Ulmanis ar radiem svinēja Jāņus, Skrīveriem, Jaunjelgavas un Bauskas netālu no Ulmaņa teju vienmēr ir redzams jauns vīrietis, kurš nav ne politiķis, ne kancelejas darbinieks. Šis puisis ir Harijs Švāns – Ulmaņa personīgais miesassargs no 1933. gada līdz pat 1940. gadam, cilvēks ar neparastu likteni un vienīgais no Ulmaņa apsardzes, kas pārdzīvoja 2. pasaules karu.