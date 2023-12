Valsts nodevas apmēru kā tādu tiesībsargs nevar matemātiski izvērtēt un pārrēķināt, taču viņa ieskatā valsts nodevas palielinājums par pasu izsniegšanu pirmškietami nav vērtējams kā prettiesisks. To var skaidrot ar to, ka pase nav obligāts personu apliecinošs dokuments, pases izsniegšanas izmaksas ir saistāmas ar tehnoloģiski jauna pasu veida izgatavošanu, valsts nodevas apmērs par obligāto personas apliecinošo dokumentu nav mainīts, kā arī ir paredzētas to personu kategorijas, kuras var saņemt valsts nodevas atvieglojumu par pasu izsniegšanu.