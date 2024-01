VVD Operatīvā koordinācijas centra vadītājs Elmārs Jasinskis uzsver, ka VVD augstu vērtē ikvienu iesniegto ziņojumu, jo tas norāda uz to, ka sabiedrībai vides jautājumi un to risināšana ir būtiska. Vienlaikus, pozitīva iznākuma sasniegšanai, svarīga ir ne tikai iedzīvotāju iesaiste, bet arī sadarbības partneru - pašvaldību un citu kompetento iestāžu iesaiste ziņojumu risināšanā. Statistika ir nenoliedzama - lielākā daļa lietotnē saņemto ziņojumu tiek nodota sadarbības partneriem/iestādēm.

Atskatoties uz pērn saņemtajiem ziņojumiem, īpašu paldies VVD saka Ropažu, Olaines, Mārupes, Ķekavas novada un Jūrmalas pašvaldību pārstāvjiem, kā arī AS " Latvijas valsts meži " un SIA "Rīgas meži" pārstāvjiem, kas saņemtos ziņojumus ne vien pieņem zināšanai, bet arī aktīvi risina, norāda Jasinskis.

Visbiežāk iedzīvotāji Vides SOS lietotnē ir informējuši par vides piegružošanu ar atkritumiem, kas kopā pērn veidoja aptuveni 62% no visiem saņemtajiem ziņojumiem. Katrs sestais ziņojums saistībā ar vides piegružošanu ar atkritumiem ir bijis par mežā izmestām nolietotām riepām. Visaktīvāk lietotnē ziņojuši Rīgas un Pierīgas teritorijā, īpaši Jūrmalā, Ķekavā, Ropažos, Olainē, Mārupē un Ogrē. Aktīvi iedzīvotāji ziņojuši arī Siguldā, Jelgavā un Tukumā.

Lielākā daļa ziņojumu, kuri tiek saņemti par iespējamu vides piesārņojumu Vides SOS lietotnē, tiek nodota kompetentajām iestādēm. 2023.gadā no visiem lietotnē saņemtajiem ziņojumiem vien aptuveni 13% ir bijuši VVD kompetencē un pārkāpumu novēršanā ir iesaistījušies vides inspektori. Ievērojama daļa no VVD kompetencē esošajiem ziņojumiem ir bijuši par traucējošu smaku - 2229 ziņojumi, no kuriem apstiprinājušies vien 6,4%.