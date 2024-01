"Pašlaik cīnāmies ar virkni problēmu, ko izraisījusi būvnieka nespēja pienācīgi veikt tam uzticētos un līgumā noteiktos uzdevumus, un tas ir mūsu pienākums – pieprasīt no SIA "Velve" atbildību par savas neizdarības sekām. Pretējā gadījumā tas var maksāt mūsu nākotnes pacientu dzīvības un medicīnas personāla veselību. Pelējuma klātbūtne ir bīstama jebkāda veida telpās, nerunājot jau par ārstniecības vai operācijas bloka telpām," uzsver slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Slimnīcā norāda, ka pelējuma riski identificēti vairākkārt, un jau 2021. gada 26. oktobra būvsapulču protokolā norādīts, ka pagrabstāvā jaunizbūvētās ģipškartona starpsienas uzsūc mitrumu no nokrišņiem, kā rezultātā var attīstīties pelējums. Neskatoties uz būvuzraudzības rekomendācijām būvniekam un ierakstiem, ko būvuzraudzība 2022. gada 21. februārī veikusi elektroniskajā kvalitātes kontroles sistēmā, būvnieks tos nav ievērojis. Jau toreiz tika noteikts, ka būvniekam strikti jāievēro sausās būves sistēmas rekomendācijas un norādījumi, kā arī jāizvairās no šokveida temperatūras paaugstināšanās telpā un jānodrošina ēkas slēgta norobežojošā konstrukcija, aizsardzība pret lietu un nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot pagaidu risinājumus.

To apliecinājis arī 2022. gada 20. aprīļa defektu akts, kurā minēts, ka komisija, veicot apsekošanu, konstatējusi ģipškartona sienu profilu koroziju un pelējumu, ūdeni ģipškartona starpsienās un ģipškartonu loksnēs, norāda slimnīcā.

Slimnīca uzsver, ka laikposmā no 2021. gada 26. oktobra līdz pat šim brīdim būvē sistemātiski ir konstatēts pelējums, vairākkārt atsevišķās būves zonās noņemti paraugi, saņemtas apstiprinošas analīzes par pelējuma statusu. SIA "Velve" īstenotie pasākumi pelējuma likvidācijai, tostarp pelējuma nomazgāšana, kas vizuāli rada iespaidu, ka pelējums iznīdēts, nav vainagojušies rezultātiem. To apliecinājuši arī pēdējie "BIOR" testēšanas pārskati - pelējums ir klātesošs jaunbūvē, tas attīstās, turklāt minēto apstākli pastiprina arī tas, ka objektā netiek uzturēts atbilstošs mikroklimats.

Papildus minētajām prasībām PSKUS būvniekam nosūtījusi arī vēstuli, kurā, balstoties uz savstarpēji noslēgto būvlīgumu, informē būvnieku par līgumsoda piedziņu par darbu kavējumu 448 733,99 eiro apmērā, kas tiks ieturēts no SIA "Velve" kārtējās ikmēneša būvdarbu izpildes samaksas.

A2 ēkā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru, operāciju bloku, Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu, Dzemdību nodaļu, Ķiruģijas nodaļu, Uroloģijas nodaļu, Neiroloģijas nodaļu, tajā skaitā insulta vienību, Neiroķirurģijas nodaļu, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Ginekoloģijas nodaļu, Otorinolaringoloģijas nodaļu, Ambulatorās ķirurģijas centru (dienas stacionāru), Sievietes un bērna veselības klīnikas ambulatoro daļu, Diagnostiskās radioloģijas institūtu un Mutes, sejas un žokļa ķirurģijas nodaļu. Minētie profili un nodaļas un to ārstniecības un aprūpes personāls padziļināti un vairākās iterācijās sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem tika iesaistīti telpu plānošanā, to funkcionālā un telpiskā izvietojuma un pakalpojumu sniegšanas apjomu noteikšanā, kā arī plānoto struktūrvienību izvietojuma izvērtēšanā.

Jau ziņots, ka pērnā gada rudenī bažās par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu no amatiem atsaukta slimnīcas padome un ievēlēta jauna pagaidu padome, kuras galvenie uzdevumi ir veikt ārēju būvniecības auditu un nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaiste minētā projekta sekmīgai realizācijai.

Novembrī būvkompānija "Velve" pabeidza slimnīcas A2 ēkas fasādes darbus, līdz ar to jaunbūvei ir aizvērta fasāde, lai pasargātu to no laika apstākļu nelabvēlīgas ietekmes. Tomēr mēneša beigās slimnīcas jaunā A2 ēkas pagrabstāvā nepareizas būvdarbu secības dēļ tika atklāts pelējums. Pelējuma sporu klātbūtne ir ļoti nopietns apdraudējums nākotnes slimnīcai un tās pacientu drošībai, jo projekts paredz, ka pagrabstāva zonā tiek izvietoti jaunizveidotais operāciju bloks un Neatliekamās medicīnas centrs, kas nozīmē, ka pelējuma sporu klātbūtne nav pieļaujama nekādā gadījumā.