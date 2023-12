Atbildīgo institūciju pārstāvji pauda cerību, ka Stradiņa slimnīcas A2 korpusa projektu varēs pabeigt, izmantojot nākamā plānošanas perioda 2023.-2027. gadam ES finansējumu. Komisijas deputāti par to izteica skepsi.

Deputātiem vaicājot par to, kas uzņemsies atbildību par būvniecības kavēšanos, valdes locekļi atbildēja, ka patlaban esot grūti pateikt, kam jāuzņemas atbildība, bet ir piesaistīts uzņēmums, kas veic projekta gaitas auditu, un līdz nākamā gada sākumam būs zināmi pirmie rezultāti.

Deputāte Ingūna Circene (JV) pauda nesapratni, kādēļ būvuzraugs regulāri neinformēja slimnīcas valdi un padomi par to, kā sokas darbi. Politiķe uzsvēra, ka jebkurā būvniecības procesā ir atbildīgās personas, tas ir noteikts visos līgumos, līdz ar to nemaz neesot nepieciešama izmeklēšana.

Parlamentāriete netic, ka nākamgad slimnīcai izdosies apgūt ES fondu finansējumu, kā arī atgūt zaudējumus no būvniekiem. Circene rosināja citā komisijas sēdē sākt runāt par to, ka medicīnas iestādes ir jānodala no būvniecības darbiem, jo slimnīcām neesot kapacitātes, lai veiktu nepieciešamos darbus, uzraugot būvniecību.