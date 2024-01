Deputāts turpināja, ka balsos par budžetu, apzinoties, ka būs vajadzīgas reformas, bet nezinot, kādas tās būs – līdz ar to deputāti balsojot par kaķi maisā. Tad Bukšs aicināja domes priekšsēdētāju uzņemties atbildību un atkāpties no amata. Viņš arī aicināja "Latgales partiju" izvirzīt citu domes priekšsēdētāja kandidātu, jo apzinoties, ka šai partijai "ir balsu vairākums".

Balvu pašvaldības domē ir 15 deputāti, no kuriem septiņi ievēlēti no "Latgales partijas", trīs no Latvijas Zemnieku savienības, divi no Latvijas Zaļās partijas, pa vienam no "Saskaņas", NA/TB/LNNK un "Konservatīvajiem".