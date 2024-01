Piemēram, 2014. gadā Krievijas anektētajā Krimā, kur Ždanoka kopā ar vairākiem citiem Kremlim draudzīgiem EP deputātiem tēloja "novērotājus" no Rietumiem. Latvijas Valsts drošības dienests (VDD) toreiz norādīja, ka Ždanoka kalpoja kā "efektīvs resurss gan Krievijas TV pārraidēs, gan dažādos publiskos pasākumos Briselē un Latvijā, kur tika pausts stingrs atbalsts Krievijas pozīcijai Ukrainas konfliktā."

"ViceNews" sižetā par t.s. referendumu par Krimas pievienošanos Krievijai redzama delegācija ar Ždanoku, kuru vada vēl viens Kremlim draudzīgs aktīvists no Polijas, Mateušs Piskorskis. Viņu vēlāk tiesāja par spiegošanu. "Novērotāji"apgalvoja, ka nav redzējuši bruņotos "zaļos cilvēciņus", kas bija maskējušies Krievijas karavīri.

Ždanoka Latvijā jau kopš neatkarības atjaunošanas uzskatīta par Kremļa ietekmes aģenti, kura palīdz izplatīt tā vēstījumus par it kā masveidīgu krievvalodīgo iedzīvotāju diskrimināciju un fašisma atdzimšanu, un aizstāv Krievijas ārpolitikas intereses EP. Taču līdz šim nav bijis pierādījumu, ka viņa darbojusies ciešā saķerē ar Krievijas izlūkdienestiem. Krievijas pētnieciskā izdevuma "The Insider" rīcībā nonākusi elektroniskā pasta sarakste, ar kuru tas dalījās ar "Re:Baltica", igauņu "Delfi" un Zviedrijas laikrakstu "Expressen". Sarakste rāda, ka jau kopš 2004. gada Ždanoka par savām aktivitātēm regulāri informēja Krievijas izlūkdienestu un arī lūdza finansējumu Maskavai.

"Šo tekstu nevaru uzskatīt par man uzdotiem jautājumiem, jo tas ir balstīts uz it kā Jūsu rīcībā esošo informāciju, kura Jūsu rīcībā nedrīkst būt pēc definīcijas," viņa raksta. Vienu no personām, kam viņa atskaitījās, viņa sakās neatceramies. Saskarsme ar pārējiem esot skaidrojama ar viņas parlamentāro darbību.

"Lūdzu pēc iespējas ātrāk pārsūtiet D. G. informāciju, kas pievienoti kā divi faili," – elektronisko pastu ar šādu tekstu 2005. gada oktobrī nosūta Ždanoka. Tā ir viena no pirmajām Ždanokas e-pasta vēstulēm Krievijas izlūkdienesta virsniekam, kas redzama "The Insider" rīcībā esošajos dokumentos.

Saskaņā ar KAPO informāciju, Eiropas Krievu alianse, kuras dalībniece bija Ždanoka, izlikās par nevalstisku organizāciju, bet būtībā bija FSB produkts. Ideja par alianses izveidošanu "tika sagatavota Sankpēterburgā un par tās izveidi FSB vadībai ziņoja ar triumfu." Organizācija deva leģitīmu tikšanās iespēju Krievijas un tā dēvētās "tautiešu politikas" veidotājiem no citām valstīm.

"Labākais tajā visā bija, ka FSB izdevās veikt savas operācijas par Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Deputātus – kā Ždanoku – finansēja viņu parlamentārās frakcijas," "The Insider" norādīja kāda Rietumu izlūkdienesta pārstāvis.

Ždanoka ar Gladeju sazinājās regulāri un gadiem. Viņi plānoja tikšanās Eiropā, taču vēstulēs nekad neapsprieda to saturu.

Vēstulē Ždanoka taisnojas, ka neesot paspējusi nosūtīt solīto informāciju no Strasbūras, bet vēstules rakstīšanas brīdī viņa esot Krimā, kur, "par laimi, ir e-pasts", taču drīz jāatbrīvojot dators, tādēļ "ļoti īsi par padarīto kopš jūnija".

Ždanoka raksta, ka 26. jūnijā sarīkota publiska uzklausīšana Eiropas Parlamentā, kurā sanākušie kritizēja Igaunijas varas iestāžu it kā agresīvo "rīcību pret [Bronzas kareivja pārvietošanas] demonstrācijas dalībniekiem". Pasākums EP apzināti rīkots Starptautisko spīdzināšanas upuru atbalsta dienā. To "plaši aprakstīja Krievijas, Igaunijas un Latvijas mediji. (Lielu reportāžu uzrakstīja mans praktikants Ivans Engaševs, un to nopublicēja divas lielas Latvijas krievu avīzes un iknedēļas "Rakurs".)"