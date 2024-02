No 1. jūnija ūdens tarifu plānots palielināt par 10,3% jeb no 1,17 uz 1,29 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas tarifu - par 9,3% jeb no 0,97 uz 1,06 eiro par kubikmetru. Kopējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs attiecīgi tiktu celts no 2,14 uz 2,35 eiro bez PVN par kubikmetru jeb nepilniem 10%.