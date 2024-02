Viņš norādīja, ka aizvadīto gadu globālie satricinājumi un plaša mēroga karš Ukrainā ir mainījuši to, kā daudzi no mums strādā un domā. Pēc prezidenta paustā, tas ir parādījis mūsu spēku un gatavību palīdzēt Ukrainai līdz tās pilnīgai uzvarai.

Savā uzrunā viņš ieskicēja drošības aspektus - Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts. Prezidenta ieskatā labāku drošības garantiju Latvijai un citām reģiona valstīm nav. Rinkēvičs atzīmēja, ka, neskatoties uz to, atbildība par valsti primāri gulstas uz mums pašiem.

Valsts prezidents atgādināja dažus no būtiskākajiem uzdevumiem, kas Latvijai būtu jānosaka par prioritāte. Rinkēvičs uzsvēra, ka, pirmkārt, svarīga ir Latvijas austrumu robežas nostiprināšana pret militārajiem un hibrīddraudiem - šis ir vitāls ieguldījums valsts drošībā.

"Līdz ar to ir grūtāk sagatavoties. Par vienu no galvenajiem riskiem tika atzīta nepatiesa informācija un dezinformācija, kas veicina vēl plašāku sabiedrības polarizāciju. Mēs to ļoti labi redzam šeit, Eiropā, un arī pāri Atlantijas okeānam, Ziemeļamerikā," norādīja prezidents.