Birojā arī norādīja, ka patlaban gala secinājumus par kolonnas deformācijas ietekmi uz būves mehānisko stiprību un stabilitāti izdarīt nav iespējams – to varēs pēc tam, kad būs veikti nesošo konstrukciju atkārtoti izpilduzmērījumi, kas būs par pamatu konstrukciju nestspējas pārrēķinam, kas jāveic būvprojekta autoram, pēc tam aprēķinus pārbaudot neatkarīgam sertificētam būvekspertam.

Tuvākajā laikā tiks parakstīts lēmums par būvdarbu apturēšanu visā objektā, ņemot vērā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta veiktās izmaiņas būvatļaujā, no būvatļaujas pielikuma izslēdzot būvdarbu veicēju un atbildīgo būvdarbu vadītāju, skaidroja BVKB pārstāvji.

Būvkompānija "Velve" ir konstatējusi deformāciju vienai no nesošajām kolonnām PSKUS A2 korpusa būvobjektā. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti.