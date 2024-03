Ceturtdienas, 29. februāra, vakarā un pa nakti Daugava pie Pļaviņām sev ir atbrīvojusi ceļu, garā un plašā joslā izskalojusi ledus gabalus, tādējādi veidojot ūdens noteci, kas palīdz kristies ūdens līmenim, savā uzrunā iedzīvotājiem piektdienas, 1. marta, rītā sacīja Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

"Tas ir rezultējies ar to, ka gan Aiviekstes upei bija, kur plūst, gan Daugava atrada, tā teikt, ceļu uz jūru. Ūdens līmenis šonakt pie Zeļķiem kritās par 60 centimetriem – ja no rīta tie bija vēl 30 centimetri, tad no pulksten 6.30 līdz 7.30 tie bija vēl 30 centimetri," atklāja Ragainis.