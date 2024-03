Par Stecu balsoja astoņi no 12 sēdē klātesošajiem deputātiem.

Stecs dzimis 1980.gadā, beidzis Baltkrievijas Valsts Ekonomikas universitātes Starptautisko ekonomisko attiecību fakultāti. Rēzeknes domē 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēts no partijas " Saskaņa " saraksta, taču pēc tam, kad tika nodibināta partija "Kopā Latvijai", Stecs iestājās tajā.

Stecs strādājis Rēzeknes pilsētas domē par Attīstības pārvaldes vadītāju no 2013.gada aprīļa. Tā paša gada jūnijā kandidējis Rēzeknes domes vēlēšanās no "Saskaņas centra" saraksta un ticis ievēlēts. 2017.gada jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlēts Rēzeknes domē no "Saskaņas" saraksta.