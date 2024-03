Daļai Latvijā dzīvojošo cilvēku ar Krievijas pilsonību gaidāmās Krievijas prezidenta "vēlēšanas" ir izaicinājums. No vienas puses, atturēties no balsošanas negribas, no otras puses – bail, ka, nododot biļetenu, var sanākt iegūt biļeti deportācijai no valsts.