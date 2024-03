Rīgas apgabaltiesa no 8500 līdz 3000 eiro samazinājusi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ( NEPLP ) uzlikto sodu "Tvnet" par vārda "deportācija" nepareizu lietošanu, noskaidroja aģentūra LETA.

Apgabaltiesa atzina par pareiziem rajona tiesas secinājumus par to, ka "Tvnet" intervijas laikā ar Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu ("Stabilitātei") nenodrošināja, lai fakti un notikumi, kas saistīti ar Imigrācijas likuma grozījumiem, raidījumā no tā vadītāju puses tiktu atspoguļoti objektīvi un neitrāli, tādējādi auditorijai radot iespaidu, ka Imigrācijas likuma grozījumi ir prettiesiski un saistīti ar masveida vardarbīgu deportāciju no Latvijas.