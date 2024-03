"Bērni no skolas telpām tika nolaupīti ceturtdienas rītā ap pulksten 8.00. Bandītu gūstā joprojām atrodas aptuveni 287 skolēni – 100 no pamatskolas un 187 no vidusskolas," aizvadītājā nedēļā ziņoja štata policijas pārstāvis Mansurs Hasans, uzsverot, ka daļu no sākotnēji nolaupītajiem 300 skolēniem izdevās izglābt.