NSPK otrdien, 19. martā, nāca klajā, ka saņemts oficiāls paziņojums no Armēnijas – 17 no pavisam 18 Armēnijas komercbankām no 30. marta pārtrauks apkalpot "Mir" karšu maksājumus vietējā sistēmā "ArCa".