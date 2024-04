Ņemot vērā Maska nostāju un iepriekšējos izteikumus par Krievijas iebrukumu Ukrainā, piemēram, aicinot piekāpties Krievijas teritoriālajām prasībām, uzņēmējs netiek uzskatīts par Ukrainai draudzīgu un objektīvu komentētāju. Tomēr viņa brīdinājumi daudz neatšķiras no tā, ko pēdējās dienās teicis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzsvērts rakstā.

Zelenskis brīdināja, ka, ja ASV Kongresā iesprūdusī miljardiem vērtā palīdzības pakete Ukrainai netiks apstiprināta tuvākajā laikā, Kijivas spēkiem nāksies “atkāpties soli pa solim, ar maziem solīšiem”. Tāpat viņš brīdināja, ka dažām lielām pilsētām var draudēt krišana okupantu rokās. Ir acīmredzami, ka Zelenska brīdinājumi ir daļa no diplomātiskiem centieniem atbloķēt Ukrainas armijai tik nepieciešamo militāro palīdzību, skaidro medijs.

“Tagad viss ir atkarīgs no tā, kur Krievija nolems virzīt savus spēkus uzbrukumā, kurš, kā sagaidāms, sāksies šajā vasarā. Pirmsuzbrukuma triecienu laikā – no Harkivas un Sumiem ziemeļos līdz Odesai dienvidos – Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi pret infrastruktūru pēdējās nedēļās ir kļuvuši krietni biežāki. Ir grūti uzminēt, kur Krievija dos savu galveno triecienu,” teikts rakstā.

To, ka situācija ir drūma, atzīst arī “Politico” aptaujātie augsta ranga Ukrainas militāristi, kas dienējuši virspavēlnieka Valērija Zalužnija pakļautībā.

Virsnieki atklājuši, ka pastāv liels frontes līnijas sabrukuma risks vietā, kur okupantu ģenerāļi nolems koncentrēt savu uzbrukumu. Turklāt, pateicoties daudz lielākam skaitliskajam pārsvaram un vadāmajām aviobumbām, kas jau nedēļām grauj ukraiņu pozīcijas, krievi, visticamāk, spēs “iekļūt frontes līnijā un dažās vietās to sagraut”, atklājuši vārdā neminētie virsnieki.

“Pašlaik Ukrainai nekas nevar palīdzēt, jo nav tādu nopietnu tehnoloģiju, kas spētu Ukrainai kompensēt to milzīgo karavīru masu, ko Krievija, domājams, metīs pret mums. Mums nav šo tehnoloģiju un arī Rietumos to nav pietiekamā daudzumā,” “Politico” citē vienu no augsta ranga militārajiem avotiem.