Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto paziņoja, ka Ungārija neatbalstīs nekādus NATO priekšlikumus, kas varētu pietuvināt aliansi karam ar Krieviju vai "pārvērst to no aizsardzības koalīcijas par uzbrukuma koalīciju". Sociālo mediju platformā "X" to paziņoja arī Ungārijas valdības pārstāvis Zoltāns Kovāčs.