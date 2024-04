Aģentūra LETA vēsta, ka likumprojekts, kas paredz piešķirt ilgi aizkavēto palīdzību Ukrainai, apvienots kopējā pakotnē ar palīdzību arī Izraēlai un Taivānai. No kopējās summas – 95 miljardiem dolāru –, ko paredz šī pakotne, Ukrainai paredzēts atvēlēt 61 miljardu.

Kā laikrakstam "The Washington Post" atklājušas anonīmas ASV amatpersonas, Ukraina saņems pirmo ieroču partiju no ASV "mazāk nekā pēc nedēļas", kad ASV Kongress būs pieņēmis jaunu palīdzības programmu KijIvai un Baidens to parakstīs.