Maniere, kādā prezidents runā par Folklendu salu statusu atšķiras no iepriekšējiem Argentīnas līderiem, kuri vēsturiski ir norādījuši, ka teritorijas ir argentīniešu. Milejs atzina, ka varētu paiet vairākas desmitgades, lai mēģinātu iegūt Folklenda salu suverenitāti no Apvienotās Karalistes, un sacīja, ka viņa valsts "nemeklē konfliktus".

Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs Deivids Kamerons februārī apmeklēja salas un sacīja, ka to suverenitāte nav apspriežama. Milejs intervijā apgalvoja: "Ja šī teritorija tagad ir Apvienotās Karalistes rokās, viņam [Kameronam] ir tiesības to darīt. Es to neuzskatu par provokāciju."