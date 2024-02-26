С начала предвыборной кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало два ведомственных расследования возможных нарушений правил агитации перед выборами в Европейский парламент (ЕП), сообщили агентству LETA в KNAB.

Одна проверка связана с возможной скрытой агитацией в документальном сериале, где отражены партия-кандидат и депутаты, а другая — в гостевой лекции кандидата в депутаты для молодежи.

10 февраля был дан старт периоду агитации перед выборами в Европарламент.

Предвыборная агитация продлится до дня выборов — 8 июня.

Согласно информации, опубликованной KNAB, максимальная сумма предвыборных расходов для партии или объединения партий составляет 635 317 евро, для европейской политической партии — 63 532 евро и для несвязанного лица — 10 500 евро.

Согласно Закону "О предвыборной агитации", если в период предвыборной агитации KNAB констатирует, что политическая партия или объединение политических партий превысит максимально разрешенную сумму, руководитель KNAB сможет принять решение о запрете дальнейшей оплаченной предвыборной агитации.

Глава KNAB также сможет наложить такой запрет на несвязанное лицо, если оно превысило разрешенный законом объем агитации.

Также в соответствии с законом запрещено использовать для размешения агитационных материалов во внешнем пространстве публичного пользования (вывески, стенды, афиши, доски, плакаты в витринах и другие подобные рекламные объекты) здания государственных учреждений и учреждений местного самоуправления, церковные здания и молельные дома, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, пассажирские порты и памятники архитектуры и искусства государственного значения.

Кроме того, упомянутый запрет распространяется на здания, принадлежащие учреждениям государства и производным публичным организациям и компаниям капитала, в которых государству или производным публичным организациям принадлежит более 50% долей капитала.

Использование административного ресурса в предвыборной агитации запрещено.

Законы также определяют ряд других ограничений предвыборной агитации, нарушение которых влечет за собой соответствующие санкции.

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