Gandrīz trīs no 10 afgāņu bērniem šogad saskarsies ar krīzes vai ārkārtas bada līmeni, valstij ciešot no plūdu un ilgtermiņa sausuma sekām, augsta bezdarba līmeņa, kā arī aptuveni 1,4 miljonu afgāņu bēgļu atgriešanās no Pakistānas un Irānas , teikts organizācijas ziņojumā.

Jauni aprēķini no globālās bada uzraudzības organizācijas "Integrētās pārtikas drošības fāzes klasifikācijas" liecina, ka aptuveni 28% Afganistānas populācijas jeb 12,4 miljoni iedzīvotāju līdz oktobrim piedzīvos akūtu pārtikas trūkumu. No tiem aptuveni 2,4 miljoni piedzīvos ārkārtas bada līmeni.

"Save The Children" uzsver, ka 2024. gadā no akūta nepietiekama uztura cietīs aptuveni 2,9 miljoni bērnu, kas jaunāki par pieciem gadiem. Organizācijas vadītājs Afganistānā Aršards Maliks informēja, ka šogad "Save The Children" ir palīdzējuši jau vairāk nekā 7000 afgāņu bērnu, kas cietuši no nepietiekama uztura.