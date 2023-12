Pakistānas iekšlietu ministrs Sarfrazs Bugti oktobra sākumā paziņoja, ka mēneša laikā visiem nereģistrētajiem patvēruma meklētājiem no Afganistānas ir jāpamet valsts. Pakistānas varasiestādes lēsa, ka no valstī dzīvojošajiem 4,4 miljoniem afgāņu 1,7 miljoni bija nereģistrēti (ANO aplēsēs skaitlis bija mazāks – viens miljons). Šokējošais paziņojums sapurināja miljonos mērāmās afgāņu bēgļu kopienas arī citās reģiona valstīs, no kurām vairākās šī ideja guva tūlītējus sekotājus. Tostarp Irānu, kurā ir lielākā afgāņu diaspora reģionā.