Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieņēmis lēmumu atstādināt no amata Apvienoto Ukrainas bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Juriju Sodoļu, vēsta aģentūra UNIAN.

Laikā no 2016. līdz 2018. gadam Gnatovs bijis 36. atsevišķās jūras kājnieku brigādes štāba priekšnieks, kas izveidota no apakšvienībām, kuras pametušas Krimu, atsaucoties uz mediju vēstīto, raksta UNIAN. Gnatovs šajā pusalā dienējis, pirms to okupējusi Krievija. Līdz 2021. gadam Gnatovs bijis šīs brigādes komandieris.