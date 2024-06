"Visskaidrāk tas atspoguļojas viņa šķietamajā priekšlikumā par uguns pārtraukšanu. To pat nevar dēvēt šādā vārdā," pauda Šolcs.

"No Ukrainas arī prasa demilitarizēties un atteikties no jebkādas turpmākas militārās palīdzības. Ikviens, kas tic, ka Ukrainas valsts šajā risinājumā izdzīvos un ka no tā izaugs ilgstošs miers Eiropā, droši vien pārāk daudz skatās [telekanālu] "Russia Today"," teica Šolcs.