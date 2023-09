ASV militārpersonas ir atsākušas bezpilota lidaparātu un pilotētu lidmašīnu izlidošanu no gaisa bāzēm Nigērā vairāk nekā mēnesi pēc tam, kad apvērsums uz laiku apturēja visas šīs aktivitātes, trešdien paziņoja ASV gaisa spēku vadītājs Eiropā un Āfrikā, uz kura teikto atsaucas "Associated Press" (AP).

Kopš jūlija apvērsuma valstī dislocētie 1100 ASV spēki bija palikuši savās militārajās bāzēs. Pagājušajā nedēļā Pentagons paziņoja, ka daļa militārpersonu un bruņoto spēku resursu ir pārvietoti no aviobāzes netālu no Niamejas, kas ir Nigēras galvaspilsēta, uz citu bāzi Agadezā. Niameja atrodas aptuveni 920 kilometru attālumā no Agadezas.